Reacher, su quale libro di Lee Child sarà basata la terza stagione della serie tv?

Su quale libro di Lee Child sarà basata la terza stagione di Reacher? Dopo che nelle ultime ore, in vista del finale di Reacher 2, il protagonista Alan Ritchson ha pubblicato la prima foto dal set di Reacher 3, le speculazioni da parte dei fan della popolare serie tv di Prime Video sono iniziate.

Sfortunatamente al momento né Prime Video né i creatori della serie tv hanno svelato quale dei tanti romanzi di Lee Child dedicati a Jack Reacher fornirà la base per il prossimo ciclo di episodi, tuttavia abbiamo qualche indizio per provare ad indovinare.

Escludendo ovviamente i libri già utilizzati da Prime Video per le prime due stagioni, rispettivamente The Killing Floor per la prima (il primo libro della serie di romanzi di Jack Reacher di Lee Child) e Bad Luck and Trouble per la seconda (l'undicesimo libro della saga), e partendo dal presupposto che probabilmente Prime Video non prenderà in considerazione i due libri alla base dei film di Tom Cruise (vale a dire One Shot e Never Go Back) il campo potrebbe essere ristretto ad alcuni dei titoli più popolari della saga letteraria, come ad esempio Tripwire, il terzo libro, ma anche 61 Hours, Persuader e Die Trying sembrano perfetti per una stagione su otto episodi.

Tuttavia, Alan Ritchson ha anticipato che la terza stagione porterà Reacher in un "nuovo mondo", lontano dal suo passato (nel senso che le prime due stagioni hanno riguardato una la morte del fratello e una la morte dei suoi ex commilitoni, costringendo il protagonista a seguire 'casi personali'), e da questa informazione possiamo tentare di restringere ancora di più la nostra ricerca: ad esempio il romanzo Die Trying vede Reacher e una donna che non conosce rapiti e portati dall'altra parte del paese, mentre 61 Hours prenderebbe alla lettera quel commento sul "nuovo mondo", bloccando Reacher in una tempesta di neve.

Secondo voi quale romanzo di Lee Child adatterà Reacher 3? In attesa di aggiornamenti da parte di Prime Video, provate ad indovinare nei commenti. Il finale di Reacher 2 sarà in streaming venerdì 19, in esclusiva sulla piattaforma di Amazon.