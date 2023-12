Reacher, in che ordine leggere i libri da cui è tratta la serie?

Reacher 2 è la serie tv Amazon più vista del 2023, l’ennesimo successo per la piattaforma streaming Prime video. Come sappiamo, lo show è tratto da una serie di numerosi romanzi. Ma in che ordine vanno letti i racconti di Reacher?

Ogni romanzo funziona molto bene come storia a sé, dunque potreste cominciare benissimo dal capitolo che più vi ispira. Ma se desiderate procedere con ordine, il consiglio è quello di leggerli in ordine cronologico, esposto qui sotto:

Zona pericolosa

Destinazione inferno

Trappola mortale

Via di fuga

Colpo secco

A prova di killer

La vittima designata

Il nemico

La prova decisiva

Un passo di troppo

Vendetta a freddo

Niente da perdere

I dodici segni

L’ora decisiva

Una ragione per morire

La verità non basta

Il ricercato

Punto di non ritorno

Personal

Prova a fermarmi

Non sfidarmi

Inarrestabile

Il passato non muore

Implacabile

L’ultima sentinella

Meglio morto

Nessun piano B

The Secret (senza titolo italiano)

In too deep (senza titolo italiano)

Considerato il discreto numero di romanzi scritti da Lee Child, Amazon si ritrova con parecchio materiale per poter realizzare le prossime stagioni del suo show di punta con protagonista Alan Ritchson. La seconda stagione della serie tv Prime Video ha debuttato con ottime recensioni, raggiungendo addirittura il 100% di indice di gradimento per quel che riguarda la critica sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, e con un 84% da parte del pubblico. Sembra quindi che la piattaforma streaming continuerà a adattare le avventure di Jack Reacher. Ma esattamente, quando uscirà Reacher 3?