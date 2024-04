Reacher, perché Alan Ritchson si è fatto un tatuaggio durante le riprese?

Alan Ritchson ha un nuovo tatuaggio che si è fatto incidere sulla pelle nei giorni relativi alle riprese di Reacher. L’attore ha parlato, durante una recente intervista, del significato di questo e degli altri tatuaggi che porta con sé per ricordare e raccontare i punti fondanti della propria vita e le persone a cui si senta più legato.

Dopo aver riportato le parole di Alan Ritchson a proposito della fine delle riprese di Reacher 3, torniamo ad occuparci della star in ascesa e dell’apprezzatissimo show presente sul catalogo della piattaforma di streaming di Amazon per condividere le dichiarazioni dell’attore sulla sua passione per i tatuaggi, di quello che rappresentano per lui e, in particolare del significato dell’ultima opera d’arte che ha deciso di portare sulla pelle e che ha preso vita durante un giorno di pausa dal set dello show.

Queste le dichiarazioni dell’interprete: “I tatuaggi, mi sono reso conto, sono un’oppportunità per raccontare la mia storia e le cose più importanti per me: la famiglia, la storia di mia moglie e del nostro legame, il significato della fedeltà per me, la fede”.

Quindi, Ritchson si è riferito all’ultimo arrivato che riproduce la sovrapposizione tra le due maschere che rappresentano la tragedia e la commedia nella cultura greca: “È quanto di più vicino ad un’identità personale. Ha un duplice significato per me, negli estremi, felice e triste, alti e bassi, e in quanto persona che convive quotidianamente con il bipolarismo e con il deficit d’attenzione. L’essere bipolare ha sconvolto la mia vita molte, molte volte. Se potessi cancellerei la cosa, ma fa talmente parte di me che dovrei festeggiarlo un po’, o almeno accettarlo”.

Un modo, dunque, per prendere coscienza ancora una volta delle proprie difficoltà, esorcizzandole e mostrandole, ancora una volta, in modo aperto e sincero.

A proposito dell’attore, ricordiamo che Alan Ritchson sarà il protagonista di War Machine, prossima produzione fantascientifica di Netflix.

Su Twin Peaks Coll.Colmpl. 1-3 ( Box 19 Dv) è uno dei più venduti di oggi.