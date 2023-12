Reacher di Prime Video batte Tom Cruise? I voti della stagione 2

Nella mattinata di oggi fa il suo esordio la seconda stagione di Reacher, l'adattamento seriale basato sui romanzi di Lee Child che dopo essere approdato al cinema con protagonista Tom Cruise ha trovato in Alan Ritchson la sua nuova grande star. La prima stagione ha ottenuto un incredibile successo e anche la seconda non sembra affatto da meno.

Questa mattina sono stati diffusi in streaming su Prime Video i primi tre episodi della nuova stagione della serie, così contemporaneamente è arrivato anche il primo responso da Rotten Tomatoes e il risultato è strabiliante. Su un totale di 15 recensioni caricate nel noto aggregatore, il punteggio dello show è semplicemente perfetto: 100%. Ovviamente il punteggio cambierà nei prossimi giorni in base alle nuove recensioni che verranno aggiunte e naturalmente dopo oggi arriverà anche il parere da parte del pubblico.

Per quanto riguarda le due pellicole con Tom Cruise, il confronto è a dir poco impietoso. Il primo film, Jack Reacher - La prova decisiva, scritto e diretto da Christopher McQuarrie, ha al momento un punteggio Rotten Tomatoes fermo al 63%, mentre quello del pubblico è concorde con la critica e appena superiore, ovvero 67%. Il secondo film della saga, Jack Reacher - Punto di non ritorno, diretto da Edward Zwick, è stato un disastro su tutta la linea, con un 38% di recensioni positive e solo il 42% di preferenze da parte del pubblico. Gli incassi non esaltanti, poi, hanno convinto la produzione ad abbandonare la saga.

Ricordiamo che Prime Video ha già rinnovato Reacher per una Stagione 3.

La seconda stagione di Reacher inizia quando il veterano investigatore della polizia militare Jack Reacher (Alan Ritchson) riceve un messaggio in codice che informa che i membri della sua ex unità dell'esercito americano, il 110° MP Special Investigations, vengono misteriosamente e brutalmente uccisi uno ad uno. Strappato al suo stile di vita da vagabondo, Reacher si riunisce a tre dei suoi ex compagni di squadra, tra cui Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), una contabile forense per la quale Reacher ha da tempo un debole; e David O'Donnell (Shaun Sipos), un padre di famiglia dalla parlantina veloce e dal coltello a serramanico.

Insieme, iniziano a unire i puntini di un mistero in cui la posta in gioco diventa sempre più alta e che li porterà a chiedersi chi li abbia traditi e chi sarà il prossimo a morire. Utilizzando la sua inimitabile miscela di intelligenza e grandezza, Reacher non si fermerà davanti a nulla per scoprire la verità e proteggere i membri della sua unità. Se c'è una cosa che Reacher e la sua squadra sanno per certo è che non si scherza con gli Investigatori Speciali. In questa stagione, preparatevi a vedere Reacher e il 110° colpire duro.