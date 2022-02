Reacher: qual è il significato della medaglia di guerra e perché è così importante?

Jack Reacher, il protagonista della nuova serie di Amazon tratta dai romanzi di Lee Child, è sicuramente un uomo di poche parole e soprattutto di pochissimi effetti personali, eppure il 'ramingo' viaggia portando con se una medaglia della seconda guerra mondiale di enorme importanza per lui.

Descritto come una specie di fantasma ambulante (a proposito, leggete le dichiarazioni di Lee Child sul nuovo Jack Reacher), completamente invisibile ai radar e ai database della società mentre si sposta di città in città, Reacher porta con sé solo pochissimi oggetti personali durante i suoi vagabondaggi, e quando all'inizio della stagione viene arrestato dalla polizia di Margrave, Georgia con l'accusa di omicidio la serie rivela che il protagonista ha con sé solo duecento dollari e una medaglia da combattimento della Seconda Guerra Mondiale: sebbene il protagonista non riveli le origini e il significato della medaglia ai personaggi con cui si legherà nel corso della stagione, un flashback nel finale rivela perché il gingillo di metallo è forse il suo bene più prezioso.

Reacher e suo fratello maggiore Joe erano particolarmente legati alla madre, Josephine, che è morta di cancro quando entrambi i suoi figli prestavano servizio nell'esercito. Sul letto di morte, però, Josephine diede a Reacher la vecchia medaglia, raccontandogli che suo nonno aveva guadagnato quel riconoscimento al valore in combattimento durante la seconda guerra mondiale. In un raro momento emozionale Reacher si lascia andare e piange silenziosamente per la madre, e nel presente il protagonista riflette su questo momento prima di seppellire il cimelio nel punto in cui Joe è stato ucciso alla periferia di Margrave.

Per Reacher, dunque, la medaglia della Seconda Guerra Mondiale rappresenta la famiglia che ha perduto, e l'atto di seppellire simboleggia una chiusura definitiva e agrodolce col passato prima di qualsiasi prossima avventura gli riserverà l'orizzonte.

