Reacher, quando esce e quanto dura l'ottavo episodio?

La seconda stagione di Reacher sta continuando quella cavalcata trionfale che aveva reso anche la stagione di debutto un successo inaspettato su Prime Video. Il colosso dell'e-commerce ha puntato tutto su questo reboot della saga letteraria di Lee Child e si è ritrovata tra le mani un gran colpo. Ecco quando uscirà e la durata dell'episodio finale.

Secondo le informazioni ufficiali, l'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di Reacher arriverà in streaming su Prime Video il 18 gennaio prossimo. L'episodio, intitolato Burial, avrà una durata di 49 minuti, essenziali per regalare ai fan dello show un finale coi fiocchi e rimandare quindi l'appuntamento alla terza stagione di Reacher, già annunciata dallo streamer.

Attenzione di qui in avanti possibili spoiler sulla settima puntata.



Come si è visto nel finale del settimo e penultimo episodio, Langston rapisce Dixon (e O'Donnell). Reacher lo scopre, ancora una volta in modo esilarante, dopo aver ucciso uno degli assassini di Langston, aver preso il loro cellulare e aver chiamato direttamente l'agente della New Age. Aveva un localizzatore sull'auto di Russo (Domenick Lombardozzi) che lo ha condotto al motel dove alloggiavano.

Entrambi erano in ospedale solo per interrogare Grant. Dopo averlo torturato, Grant ha confessato al duo che Langston avrebbe incontrato il compratore alle 17.00 dell'indomani. Reacher uccide Grant provocandogli un'embolia con un'iniezione d'aria nella flebo. L'ex deputato ha aggiunto: "Questo è per Gaitano Russo".

L'episodio di Reacher si conclude con un accordo con Lavoy per utilizzare la sua squadra di sicurezza (un mix di ex Navy Seals e Army Rangers) in una missione per salvare i suoi amici. Per cogliere Langston di sorpresa, deve arrendersi e "prendere il sopravvento su di loro". Jack pensa di poter sopportare le torture che probabilmente subirà perché ha visto il verbale dell'autopsia di Franz.

Reacher entra nel parco della New Age e la squadra di sicurezza estrae le armi mentre la canzone "Let the Man Go Through" lo accompagna. Per qualche motivo, Langston fa uscire Dixon (Serinda Swan) e O'Donnell, legati a una barella, per accoglierlo.