Reacher, record per Prime Video: battuto perfino The Book of Boba Fett!

Non ha avuto bisogno di grandi fanfare prima di approdare su Prime Video, Reacher, per diventare ben presto la serie più vista dell'ultimo mese. È riuscita a battere lo strapotere Netflix e persino The Book of Boba Fett. Ce lo rivela la Classifica Nielsen, forse la più importante del settore serial. Ora lo show si prepara alla seconda stagione.

Fra nuovi debutti e rinnovi attesissimi, sembra che il nuovo anno abbia portato consiglio e fortuna agli schermi di Prime Video. Dall’uscita di un trailer a dir poco scioccante, si freme con attesa anche maggiore per la terza stagione in arrivo di The Boys, anticipata dal geniale spinoff animato e antologico The Boys Diabolical. Ma se per il gruppo di super si dovrà attendere ancora un po’, basta girare lo sguardo a un mese fa, per ritrovare una bel altra prova muscolare, sia dal punto di vista drammaturgico che di ascolti. Un successo che non era affatto assicurato.

Il 4 febbraio scorso infatti, sono sbarcati in blocco su Prime tutti e otto gli episodi di Reacher: già di per sé una strategia non nobilitante, rispetto a una cadenzata settimanalmente che aumenta di molto l’hype episodio dopo episodio. Il reboot per piccolo schermo dai romanzi di Lee Child doveva già fare i conti con la doppietta di film con Tom Cruise, forse inadatto al personaggio per prestanza fisica, ma comunque capace di stipulare una pesante eredità. Pochi giorni dopo l’uscita, la serie con protagonista Alan Ritchson si era già vista rinnovata grazie ai suoi ascolti. E ora, a distanza di un mese, si scopre il perché.

Sono finalmente arrivate infatti le Classifiche Nielsen per la settimana dal 7 febbraio 2022 al 13 febbraio 2022 e in una Top serial dominata quasi esclusivamente da Netflix, Reacher si è posizionata al primo posto. Nielsen costituisce uno dei principali aggregatori e valutatori di gradimento in ogni settore dell’intrattenimento. Nel suo servizio comparativo fra serie televisive di diverse major torna particolarmente utile, visto che le piattaforme di streaming non rendono pubblici i loro ascolti e questo impedisce una valutazione generale di settore, ma solo nelle singole Top di ogni catalogo.

Seguendo la specifica metrica Nielsen, Reacher ha registrato quasi 1,6 milioni di minuti di riproduzione per la settimana in questione, battendo titoli come Ozark e Inventing Anna per quanto riguarda Netflix, ma soprattutto un juggernaut come The Book of Boba Fett, con Lucasfilm che spera di rifarsi grazie allo spinoff su Obi Wan Kenobi in arrivo. La metrica della piattaforma calcola i minuti di visualizzazione totali delle serie per valutare la popolarità dei prodotti di Amazon, Apple TV+, Disney+, Hulu, Netflix e molte altre. Affinché i minuti di uno spettatore vengano conteggiati per il totale, deve continuare a guardare uno show per più di due minuti dopo aver fatto clic su Riproduci. Sembra allora che la forza di Reacher, una volta iniziato, sia stato convincere i nuovi curiosi a finirlo per intero. Voi che ne pensate dello show? Ditecelo nei commenti!