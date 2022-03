Reacher: il record di visualizzazioni segna il sorpasso su un'altra serie Prime

Negli ultimi anni Prime Video ha regalato agli spettatori molti show di successo, alzando la qualità del catalogo. Tra gli ultimi arrivati c'è Reacher, che è stato accolto molto bene dal pubblico. Talmente bene che, secondo le statistiche Nielsen, la serie avrebbe battuto il record di visualizzazioni di un altro celebre show di Prime.

Stiamo parlando della serie di successo La Ruota del Tempo, che si era imposta con i suoi ottimi numeri come una delle serie più viste sulla piattaforma. Tuttavia, secondo i dati riportati da Nielsen, nella settimana dal 31 Gennaio al 6 Febbraio, la premiere di Reacher ha raggiunto circa 1,84 miliardi di minuti visti in streaming. Una cifra che eclissa gli 1,16 miliardi di minuti visti in streaming de La Ruota del Tempo, imponendosi con grande forza sullo show con Rosamund Pike.

Come sappiamo, la prima stagione di Reacher si basa sul romanzo Killing Floor di Lee Child, il primo dei suoi libri su Jack Reacher. Si parla di un totale di 26 libri, e in vista di un futuro bisognerà scegliere bene cosa e come adattarli. Per chi non lo ricordasse, i romanzi erano stati già adattati per il mezzo cinematografico, in due pellicole con Tom Cruise del 2012 e del 2016. Tuttavia non si era raggiunto il successo sperato, dunque non si è andati avanti. Ora, però, la musica sembra essere cambiata con questa serie: i fan sono infatti interessati a continuare a seguire le avventure di Jack Reacher.