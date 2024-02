Reacher, il ruolo di un personaggio è cambiato rispetto ai libri? Parla l'autore!

Il Jack Reacher dei libri di Lee Childpresenta alcune differenze rispetto alla sua controparte televisiva: uno dei cambiamenti più importanti riguarda la sua indole solitaria, che nella serie è attutita dalla presenza di Frances Neagley. Come mai questa modifica? L'autore della saga spiega il perchè di questa decisione.

Mentre emergono le prime foto dal set della terza stagione di Reacher, Lee Child spiega alcune scelte fatte nel passaggio da libro a serie tv in un'intervista per Empire Magazine. "La presenza di Neagly è una decisione strategica. L'unica cosa che puoi fare in un libro ma non in un film è sapere cosa pensa un personaggio. Reacher pensa molto, e ci sono pagine e pagine di Reacher che cerca di capire le cose. Non si può scrivere una scena di otto minuti con Alan Ritchson che sta seduto a pensare. Quindi avevamo bisogno di un personaggio secondario per sostenere l'esposizione di pensieri" afferma Child.

Un'altra differenza sostanziale rispetto ai libri è proprio l'ordine in cui viene raccontata la storia di Jack Reacher: la serie inizia con l'undicesimo libro, e la terza stagione sarà tratta dal settimo libro della saga di Lee Child. "Non c'era nessuna ragione per farli in ordine. Abbiamo discusso a molto a riguardo. Il ragionamento è questo: Killing Floor presenta la persona di Reacher. Quindi, quale libro mostra la sua vita professionale e ciò che ha fatto mentre lavoravava per l'esercito? La risposta è: Bad Luck e Trouble" ha aggiunto l'autore. Reacher è una delle serie più popolari su Prime Video: qui spieghiamo perchè Reacher è così amato dal pubblico.