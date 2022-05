Reacher 2, Alan Ritchson rivela:'Ecco su quale romanzo di Lee Child sarà basata'

La seconda stagione della serie Reacher non seguirà l'ordine cronologico dei romanzi e si concentrerà su Vendetta a freddo, in originale Bad Luck and Trouble. La prima stagione ha raccontato Zona pericolosa ma non sarà Destinazione inferno, secondo romanzo della saga, la base del nuovo ciclo di episodi.

A darne notizia sono stati i canali social della serie e del protagonista, Alan Ritchson, che in una foto mostra la copertina del libro che ispirerà Reacher 2. Con la prima stagione, Reacher è diventato un record per Amazon Prime, battendo anche The Book of Boba Fett. Dopo il successo del primo ciclo di episodi ora lo show è pronto a tornare presto con nuove avventure che vedranno nuovamente protagonista Alan Ritchson.



La produzione della nuova stagione inizierà in autunno. Al suo fianco ci sarà il personaggio di Frances Neagley, amica del protagonista, interpretata da Maria Sten.

Un ingresso anticipato nella serie, visto che nei libri Frances Neagley non compare prima del sesto volume.



Sviluppata da Nick Santora, la serie Reacher vede come showrunner e produttori esecutivo lo stesso Santora insieme a Lee Child, Don Granger e Scott Sullivan.

A produrre lo show anche Skydance, con Amazon Studios e Paramount Television Studios.



Il cast della prima stagione comprende anche Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald, Chris Webster, Hugh Thompson, Harvey Guillén e Kristin Kreuk.

