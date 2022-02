Reacher: la serie Amazon rinnovata per una seconda stagione!

Il reboot targato Amazon di Reacher ha permesso finalmente di ottenere un fedele adattamento dei libri di Lee Childs dopo i criticatissimi film con Tom Cruise e ora, pare che il colosso dello streaming sia già pronto a rinnovare la serie per una seconda stagione.

Non vi è ancora l'assoluta ufficialità ma, stando a quanto riportato dalla compagnia di Jeff Bezes, Reacher è tra le produzioni di Prime più viste di tuti i tempi. Non avendo però precisi dati a nostra disposizione, non possiamo dire se questa sia realtà o una trovata di marketing, ma queste affermazioni fanno ben sperare per il futuro dello show.

"Il fenomenale debutto di Reacher è una testimonianza straordinare della creazione da parte di Lee Child di uno degli eroi più famosi dell'intrattenimento, dell'approccio originale di Nick Santora alla narrazione, della brillante incarnazione del personaggio di Alan e della dedizione di tutte quelle persone di talento che hanno lavorato instancabilmente davanti e dietro la telecamera per realizzare una serie così apprezzara", ha dichiarato il capo degli Amazon Studios, Jennifer Salke. "L'impatto globale di 'Reacher' lo rende uno dei più grandi debutti di sempre su Prime Video e non vediamo l'ora di offrire ai fan una seconda stagione di quello che sembra essere il loro nuovo programma preferito".

Alan Ritchson nei panni di Jack Reacher ha ricevuto il plauso unanime di pubblico e critica, diventando il mastodontico protagonista di questa storie che tutti reclamavano a gran voce. Bisogna riconoscere che nonostante Tom Cruise fosse eccezionale per le scene d'azione, per via delle sue "dimensioni ridotte" non era proprio adatto a ricoprire il ruolo di questo ex militare super muscoloso e alto oltre 1.90 metri.

