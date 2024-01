Reacher è una serie TV 'da papà'? Alan Ritchson si difende: 'La guardo con i miei figli!'

La TV 'da papà' è quella cosa nella quale tutti ci siamo imbattuti almeno una volta della vita: si tratta di quei prodotti (anche cinematografici, s'intende) davanti ai quali i padri tendono a sostare, magari un po' assonnati, godendosi botte da orbi e sparatorie improbabili: è possibile, dunque, inserire Reacher in questa categoria?

La serie che ha conquistato Prime Video nel corso di queste prime settimane di 2023 è stata in effetti spesso accusata di rispondere perfettamente agli stereotipi del genere di cui sopra, ma Alan Ritchson non ci sta: secondo l'attore si tratta di una critica ingiusta.

"È davvero strano, continuo a leggerlo dappertutto. È divertente, perché io ho fatto vedere la serie ai miei figli. Gli ho fatto vedere la prima stagione, naturalmente senza fargli vedere il tipo crocifisso al muro, ma tutto il resto... In quel contesto ha senso. E loro l'hanno amata. Per me non è TV da papà, è TV per famiglie. Quando sono per strada vedo un sacco di signore anziane che mi chiamano: 'Reacher... Reacher...', per me è inappropriato classificarla come TV da papà" sono state le parole dell'attore. E voi, siete d'accordo con il nostro Alan? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, quale libro verrà adattato nella terza stagione di Reacher.