Reacher, lo showrunner ammette: 'Non ci aspettavamo un simile successo'

Solo alcuni giorni dopo il suo rilascio su Amazon Prime Video, Reacher è stata rinnovata per una stagione due, ma sembra proprio che nessuno avrebbe potuto immaginare un successo di tale portata per questa serie con protagonista Alan Ritchson.

Ad ammetterlo è stato lo stesso showrunner Nick Santora che in una recente intervista ha dichiarato: "Non ci aspettavamo un simile successo. Non credo che qualcuno potesse nemmeno lontanamente immaginare che il rinnovo per la seconda stagione sarebbe potuto arrivare così rapidamente. Questo significa che adesso è finito il tempo delle chiacchiere e devo ritornare subito a lavoro con gli altri sceneggiatori e il resto della troupe per iniziare a sfornare i nuovi script".

E parlando proprio del tipo di successo ottenuto da Reacher, Santora ha detto: "Non so davvero cosa significhi ma la serie si è diffusa a macchia d'olio. Così hanno scritto gli analisti. Non so quantificare questo 'a macchia d'olio' perchè ancora non abbiamo dei dati ufficiali ma penso che si possa dire che sia andata incredibilmente bene".

Anche Lee Childs ha accolto positivamente Reacher. L'autore della saga si è infatti complimentato per la scelta del protagonista, assai più simile a quello descritto nei libri rispetto a quello interpretato da Tom Cruise.

Voi avete avuto già modo di vedere la prima stagione di Reacher? Che ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti.