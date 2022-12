Reacher: la Stagione 2 su Prime Video? Ecco la probabile data d'uscita!

Con il rinnovo di Reacher arrivato immediatamente dopo il clamoroso e inaspettato successo della prima stagione, adesso i vertici di Amazon Studios hanno indicato quando dovrebbero debuttare i nuovi episodi dello show, che lo ricordiamo si basa sui popolari romanzi di Lee Child che erano già stati portati al cinema nei due film con Tom Cruise.

Poiché le riprese della nuova stagione sono iniziate solo a fine settembre, non è ancora chiaro quando il pubblico potrà vedere il Jack Reacher di Alan Ritchson tornare sui propri schermi. Tuttavia, in una recente intervista concessa a Collider, il responsabile del reparto serie di Amazon Studios ha lasciato intendere che la seconda stagione arriverà probabilmente nel corso del 2023. Elogiando il ruolo di Ritchson, Vernon Sanders ha suggerito che la seconda stagione supererà le aspettative suscitate dal debutto della serie quest'anno.

"Sta procedendo molto bene. Alan è tornato ed è fantastico nel ruolo. Sono molto orgoglioso dei produttori [per] aver sviluppato questo adattamento per Reacher. I fan di Reacher del libro, la loro reazione con lo show è stata semplicemente meravigliosa. La seconda stagione è fantastica. E per quanto la prima stagione sia stata grandiosa, credo che la seconda sia ancora più valida e che ci siano buone possibilità che la serie torni già l'anno prossimo".

Elogiato per aver fornito una versione del personaggio più fedele ai libri originali rispetto a quella interpretata da Tom Cruise in Jack Reacher del 2012 e nel suo sequel del 2016, lo show tornerà nuovamente per consegnare al pubblico una nuova ed emozionante avventura con al centro il protagonista interpretato da Ritchson. Prendendo spunto dal materiale originale, la seconda stagione si svolgerà in un luogo completamente nuovo e con una nuova serie di personaggi. Per questo motivo, gli spettatori non devono aspettarsi il ritorno di Roscoe di Willa Fitzgerald o del Capitano Finlay di Malcolm Goodwin della prima stagione. È invece previsto il ritorno di Frances Neagley di Maria Sten, personaggio ricorrente nei libri e amica di Reacher dai tempi dell'esercito.

Aspettando quindi una data d'uscita ufficiale, ecco l'allenamento seguito da Alan Ritchson per diventare il Jack Reacher di Lee Child.