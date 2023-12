Reacher: quante stagioni farà Prime Video della serie action?

Quante stagioni farà Prime Video della serie Reacher? Cerchiamo di capire quale sarà il futuro della popolare e acclamata serie tv basata sull'eroe action protagonista dei romanzi best-seller di Lee Child.

Innanzitutto, va precisato che al momento della stesura di questo articolo non si conoscono i piani ufficiali per il futuro della serie tv di Jack Reacher, fatta eccezione per il fatto che Prime Video ha già annunciato Reacher 3, con la serie rinnovata per un terzo ciclo di episodi già prima dell'uscita della seconda stagione: ciò vuol dire che, ora come ora, Reacher andrà avanti almeno per tre stagioni.

Tuttavia, i nuovi dati confermato che Reacher è le serie più popolare di sempre per Prime Video, il che ci fa pensare che lo show non si fermerà dopo l'uscita della terza stagione ma proseguirà con nuovi archi narrativi. Del resto il materiale originale è a dir poco abbondante: la saga letteraria di Jack Reacher consta di 27 romanzi, con il 28esimo (The Secret) e il 29esimo (In too deep) già annunciati e di prossima uscita. La particolarità della saga è che, fatta qualche rara eccezione, tutte le storie sono ambientate nell'anno di pubblicazione dei romanzi, con Reacher che 'invecchia' realmente di volume in volume: un aspetto, questo, che potrebbe riflettersi anche nella serie tv, in base ovviamente alla disponibilità del protagonista Alan Ritchson.

Il concept della serie tv di Prime Video è quello di adattare un singolo romanzo per ogni stagione, il che vuol dire che, a seconda della domanda degli spettatori, Reacher potrebbe proseguire per anni su Prime Video. Per altri contenuti, scoprite su quale romanzo di Jack Reacher si basa Reacher 2.