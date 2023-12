Reacher ha già vinto: è la serie più vista di tutto il 2023 su Prime Video

La seconda stagione di Reacher non ha convinto solo la critica ma ha conquistato anche il pubblico, dato che è diventata la premiere più vista di tutto il 2023 sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

I primi tre episodi della seconda stagione hanno debuttato il 15 dicembre e hanno avuto rapidamente risonanza tra il pubblico, superando del 50% l'intero pubblico della Stagione 1 nei primi tre giorni di disponibilità sullo streamer. Reacher è ora il titolo numero 1 dell'anno per Prime Video in termini di spettatori totali di tutte le serie e film a livello globale: attualmente, la serie è disponibile in più di 180 paesi. Inoltre, i numeri fatti registrare fanno di Reacher 2 la premiere più importante che lo streamer abbia avuto per qualsiasi serie dai tempi del Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, uscita a settembre 2022. Un risultato che fa ben sperare per il resto della stagione, che uscirà settimanalmente fino al 19 gennaio: i dati Nielsen per la Stagione 2 saranno disponibili a partire da quel periodo, quindi bisognerà aspettare ancora un po' per avere i numeri definitivi su questa popolare serie tv.

Ricordiamo che la seconda stagione di Reacher ha debuttato col 100% su Rotten Tomatoes, un risultato che contiene a mantenere ancora oggi al momento della stesura di questo articolo. Insieme al 92% della prima stagione, la serie in generale detiene un punteggio del 96% per la critica e un 87% per il pubblico.

Non stupisce dunque che Prime Video abbia già annunciato ufficialmente Reacher 3 per continuare la saga tv basata sui libri di Lee Child.