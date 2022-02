Real Steel, Shawn Levy aggiorna sullo sviluppo della serie: 'Stiamo facendo progressi'

Ricordate che vi avevamo parlato di una serie tv di Real Steel in sviluppo per Disney+? A quando pare il diffondersi della notizia ha fatto miracoli per la produzione dello show. Sentiamo cosa ha da dire Shawn Levy, il regista della pellicola originale.

Stando a quanto raccontato dal regista del film del 2011 con Hugh Jackman (qui trovate la nostra recensione di Real Steel) da cui trae ispirazione la serie, e anche produttore del potenziale show targato Disney+, il fatto che il progetto sia trapelato online non ha che favorito il suo sviluppo.

"Stavamo pian piano contattando alcuni agenti e sceneggiatori. 'Hey volete scrivere una serie tv di Real Steel?" racconta infatti Levy "E poi il giorno in cui la notizia [della produzione di una serie di Real Steel] si è sparsa online, la situazione è diventata una di chiamate in arrivo, ovvero quando non fanno altro che arrivarti telefonate. Erano tutti agenti che chiedevano 'Lo sceneggiatore che rappresento muore dalla voglia di scrivere questo show, potreste incontrarlo? Avrebbe delle idee'. E quindi è cambiata la dinamica, ed è diventato tutto più semplice perché all'improvviso avevamo un fiume di volontari".

Allora presto si potrà partire con le riprese? A quanto pare no, ma questo non è un cattivo segno.

"Non riusciremo a girare entro quest'anno" ha spiegato "Adesso abbiamo diversi sceneggiatori che stanno presentando i loro pitch. Stiamo restringendo il campo per quanto riguarda la ricerca e le idee su questo show. Ci sono tanti modi differenti di procedere. E a volte può essere un po' scoraggiante perché tante di queste potenziali direzioni da prendere sono valide e fighe. E quale sarà quella giusta da prendere? Beh, dovrò affidarmi all'intuito, perché non c'è un metro oggettivo di giudizio per decretare cosa è giusto e cosa è sbagliato".

"È un procedimento lungo e graduale, ma una volta che sceglieremo lo sceneggiature giusto, partiremo e programmeremo l'intera stagione. E adesso stiamo sicuramente facendo progressi, grazie anche alla notizia che è trapelata e ci ha aiutati nella ricerca" ha poi concluso.

