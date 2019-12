Realizza da solo il tuo Baby Yoda... in quattro semplici mosse

In appena un mese il fenomeno Baby Yoda, lanciato dalla serie Star Wars: The Mandalorian su Disney+, ha sconvolto il web. Il personaggio è diventato protagonista di una serie di meme virali ed è ormai conosciuto anche da chi non ha visto ancora un singolo fotogramma del live action di Jon Favreau e Dave Filoni.

Lo abbiamo visto realizzato a maglia o all'uncinetto dai fan, sotto forma di tatuaggio, abbiamo appurato la sua somiglianza con un gatto, ma pare che il merchandising ufficiale di Baby Yoda non sarà disponibile prima della primavera del 2020. Si perderà l'occasione, quindi, per un regalo da piazzare sotto l'albero di Natale, ed è un vero peccato.

Il Jimmy Kimmel Live, però, ha proposto una interessante soluzione alternativa: creare da soli un pupazzo di Baby Yoda. Un divertente video mostrato in trasmissione mostra le istruzioni in quattro semplici step.

Occorre innanzitutto procurarsi una versione "adulta" del maestro Yoda. Questa va poi messa per cinque minuti nel forno a microonde, dopodiché gli si stacca la testa, buttando via il resto del corpo, e la si avvolge in fazzoletto marrone. Et voilà, il gioco è fatto!

Si tratta ovviamente di uno scherzo, un modo divertente e un po' semplicistico per scherzare su come in realtà i creatori di The Mandalorian abbiano deciso di realizzare il nuovo personaggio. Che va avanti per la sua strada, raccogliendo anche l'ammirazione di Werner Herzog.

"È straziantemente bello" ha dichiarato il mese scorso il visionario regista, che ha un suo ruolo nella nella serie. "Ho visto due tecnici operare a distanza, uno per gli occhi e la bocca, l'altro per altre espressioni facciali. Il risultato è straziante, sul set sembrava assolutamente convincente. Ti fa piangere quando lo vedi."

Se volete avere anche una emoji di Baby Yoda su Whatsapp, potete firmare per la petizione di un fan su Change.org.