La reazione di Andrew Scott di Fleabag alla nomination ai Golden Globe

Fleabag, la serie Amazon Prime Video creata e interpretata da Phoebe Waller-Bridge, ha ricevuto tre nomination ai Golden Globe: miglior serie tv comedy, miglior attrice per la sua protagonista e miglior attore non protagonista in una miniserie per Andrew Scott, che interpreta il "prete hot".

Quest'ultimo ha raccontato a Deadline tutto il suo entusiasmo per la candidatura. Scott era in un bar al centro di Londra a mangiare dei biscotti quando ha ricevuto la notizia. "Non mi aspettavo tutto questo" ha detto. "Ho telefonato a Phoebe e abbiamo urlato insieme. Troveremo senz'altro il modo di festeggiare durante la settimana. Sembra un cliché, ma quello che le nomination e i premi fanno è far dire alla gente: Devo guardare questo show. E non ero mai stato in uno spettacolo in cui ho detto che volevo che la gente lo guardasse. È divertente e talvolta la commedia è vista come una forma d'arte minore, ma a mio avviso una commedia come questa può spezzarti il ​​cuore ed essere così sensibile, è davvero speciale."

Per conquistare il Golden Globe Andrew Scott dovrà battere la concorrenza di Alan Arkin (Il metodo Kominsky), Kieran Culkin (Succession), Stellan Skarsgard (Chernobyl) e Henry Winkler (Barry).

Il personaggio del "prete hot", ricorda l'attore, è stato pensato insieme a Phoebe Waller-Bridge dopo una passeggiata nel quartiere Soho di Londra. "Siamo entrati in un centro quacchero, che a volte frequento per evitare la follia di Londra ed è un posto dove puoi semplicemente sederti e stare lì. Non c'era nessun altro, quindi abbiamo parlato per ore del mondo e della religione e di ciò che volevamo manifestare".

Il suo personaggio rappresenta il clero in modo originale. "È unico, a volte le persone della chiesa sono rappresentate in un modo abbastanza estremo e volevo mostrare qualcuno che ha le proprie paure, è capace di innamorarsi e ha i propri dilemmi, oltre a essere bravo nel suo lavoro. È molto interessante da guardare per le persone."

Flebag ha vinto tre premi ai TCA Awards 2019, ma la sua creatrice non vuole sentir parlare di una terza stagione prima di compiere cinquant'anni.