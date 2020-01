La reazione di Caity Lotz al tragico destino riservato a un eroe dell'Arrowverse

Durante gli episodi dedicati all'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, molti eroi sono scamparsi per cercare di salvare l'universo. L'attrice Caity Lotz ha voluto parlare della scomparsa di uno di loro, avvenuta durante il finale dello show trasmesso da The CW.

Il finale di Crisi sulle Terre Infinite è stato ricco di avvenimenti che hanno sconvolto i fan. Si è passati - vi ricordiamo che saranno presenti spoiler all'interno dell'articolo - dal gradito cameo di Ezra Miller, che per pochi istanti ha incontrato il suo alter ego Grant Gustin, al drammatico sacrificio di Oliver Queen morto per ben due volte durante l'evento. Il personaggio interpretato da Stephen Amell, infatti, aveva perso la vita durante il primo episodio, tornando successivamente nei panni Spettro. Quest'ultimo ha subito la stessa sorte del suo predecessore, quando ha deciso di sacrificarsi per evitare la distruzione del multiverso.

Durante un'intervista concessa in esclusiva al portale Entertainment Weekly, l'interprete del personaggio di White Canary, presente in Arrow e in Legends of Tomorrow, ha fatto riferimento all'evento shock che ha caratterizzato l'atteso evento crossover

"È stato così strano perché abbiamo dovuto girare (la scena della sua morte) e vederlo morire, tornare indietro e poi nuovamente morire. Una cosa del tipo 'Fermi un attimo. Cosa sta succedendo?'. Anche se abbiamo dovuto dire addio a Oliver Queen, una parte di me pensa 'Ok, ma non si sa mai'. Io sono morta e tornata indietro. Non credo di accettare definitivamente la morte, anche quando sembra definitiva".

Dopo aver affermato di aver apprezzato in cui si è svolta la scena della scomparsa di Oliver, l'attrice ha fatto riferimento alle conseguenze del drammatico evento

"Per lei, non avere più Oliver in giro sarà davvero molto difficile. Nell'episodio relativo a Legends, noi vediamo in che modo influisce su Sara perché si trattava dell'ultima persona che la conosceva, l'ultimo legame con la vita".

Gli eroi dell'Arrowverse torneranno all'interno delle proprie serie TV, come Batwoman, Supergirl, The Flash e Legends of Tomorrow. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite.