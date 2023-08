Reazione a catena, doppio senso hot: 'il momento più alto dell'estate'

Nell’ultimo episodio di Reazione a Catena andato in onda, è andato in scena un fuoriprogramma simpatico che ha suscitato risate e curiosità sia tra i presenti in studio (compreso il presentatore) che tra quelli a casa. Ovviamente il tutto è finito anche sul web, con meme e video.

Il presentatore Marco Liorni, come previsto dal format, ha letto gli indizi ai partecipanti. Per la domanda gli indizi erano i seguenti: “può essere semplice, c’è chi l’infila e chi l’appoggia, si piega ma non si spezza”. Inutile dire che i tre quesiti sono immediatamente finiti sul web con commenti a raffica tra gli spettatori che hanno ironizzato su, anche sulla scia delle risate dei concorrenti. Liorni ha dato corda alle campionesse Le Tre E Lode e gli sfidanti I Girasoli gettando benzina sul fuoco: “ragazzi, non riesco a capire perchè ridete, non capisco questa ilarità” ha affermato, suscitando ancora più risate.

Alcuni l’hanno definito già il “momento più alto dell’estate”, altri affermano che anche “mia nonna sghignazzava” dopo aver sentito la domanda. Altri invece si sono complimentati con gli autori “sempre sul pezzo”.

La soluzione, alla fine, era “carta”.

Non si tratta della prima volta che nei programmi tv vanno in scena siparietti di questo tipo, e sicuramente non sarà nemmeno l'ultima.