La reazione di David Harbour dopo il teaser di Stranger Things 4

Lo sceriffo Jim Hopper tornerà nella quarta stagione di Stranger Things, dopo averlo visto comparire all'interno del teaser pubblicato da Netflix. Non poteva mancare la reazione a caldo del diretto interessato, David Harbour, che commento il video con un post su Instagram.

Il finale della terza stagione di Stranger Things ha fatto emozionare molti fan della serie ideata dai fratelli Duffer, ma allo stesso tempo lasciato un enorme dubbio relativo alla storyline del papà adottivo di Undici (Millie Bobby Brown).

Come molti ricorderanno - sconsigliamo la lettura a chi non ha ancora visto la terza stagione - nell'ottava e conclusiva puntata, Jim Hopper si era sacrificato distruggendo il meccanismo ideato dai sovietici per aprire un varco nel sottosopra, permettendo così a Joyce (Winona Ryder) e a tutta la cittadina di Hawkins di salvarsi. Nella scena dopo i titoli di coda, però, in una prigione in Russia, si sentono due soldati parlare e uno di loro fare riferimento a un prigioniero, indicandolo come l'americano.

Dopo l'uscita del teaser adesso sappiamo che Hopper è ancora vivo. L'attore ha deciso così di pubblicare all'interno del proprio profilo Instagram il video della quarta stagione accompagnato dal commento 'Per i fedeli, Buon San Valentino', dedicato, probabilmente, a tutti quei fan che non hanno mai smesso di credere nel ritorno del suo personaggio.

Che aspettative avete per la quarta stagione? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi lasciamo, infine, anche alle reazioni del web al teaser di Stranger Things.