La reazione dei fan al costume di Anthony Mackie per The Falcon and The Winter Soldier

Anthony Mackie sfoggia un nuovo look sul set di The Falcon and The Winter Soldier, e ovviamente non tardano ad arrivare le reazioni dei fan. Vediamo quali sono stati i loro commenti.

Bucky Barnes a.k.a. The Winter Soldier non è l'unico ad avere un nuovo outfit per la serie di Disney+, The Falcon and The Winter Soldier.

Anche Anthony Mackie (Sam Wilson/Falcon), Emily VanCamp (Sharon Carter/Agente 13) e Daniel Brühl (Helmut Zemo/Baron Zemo), come mostrano le foto dal set diffuse da JustJared, si sono messi in tiro per chissà quale missione... E gli utenti del web non hanno perso tempo a commentare la scelta dell'abito indossato da Mackie.

Alquanto comprensibile, dopotutto, visti il colore e la fantasia di giacca e pantaloni (rossi con cerchi dorati e dei volatili all'interno).

Alcuni fan hanno particolarmente apprezzato la scelta ("È come se Anthony Mackie abbia detto al costume designer 'Sì, bravo, enfatizza un po' quel sederino #AmericaAss"), altri hanno chiesto di "smetterla di prendere i vestiti di Sam direttamente dall'armadio di Mackie", mentre altri ancora si chiedono se ci sia una connessione o un riferimento voluto a un preciso abbigliamento visto anche nei fumetti ("Che roba ha addosso Mackie? È per caso un omaggio al passato di Sam 'The Snap' Wilson come nei fumetti? #TheFalconAndTheWinterSoldier").

Potete trovare alcuni di questi post in calce alla notizia.

E a voi piace il nuovo outfit di Mackie/Sam? Fateci sapere nei commenti.