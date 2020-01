La reazione dei fan di Loki all'annuncio del casting di Owen Wilson nella serie Disney+

"WOW!" Diciamo che si può riassumere così il responso del pubblico all'annuncio dell'entrata di Owen Wilson nel cast di Loki e nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore di Zoolander e Midnight in Paris (in cui, tra l'altro, compariva anche Tom Hiddleston nei panni di Francis Scott Fitzgerald) si è ufficialmente unito al Marvel Cinematic Universe dopo aver ottenuto un ruolo in Loki, la serie tv di Disney+ dedicata al Dio dell'Inganno intepretato da Hiddleston.



Al momento non abbiamo dettagli al riguardo, se non che il personaggio di Wilson avrà una certa rilevanza nello show, ma ciò non ha impedito ai fan del MCU di mostrare tutto il loro entusiasmo sui social, dove con delle alquanto azzeccate gif hanno commentato la notizia.



Come potete vedere anche da alcuni post che abbiamo riportato qui in calce all'articolo, c'è stato un modo di reagire in particolare che è sembrato il più appropriato in quest'occasione, cortesia anche dello stesso Owen...



Le riprese di Loki sono iniziate da poco, ma già cominciano già a comparire online i primi video dal set e dal backstage. Gli ultimi rumor vorrebbero l'introduzione del primo personaggio transgender del MCU proprio nella serie di Disney+, che dovrebbe fare il suo debutto nella primavera del 2021.