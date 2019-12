La reazione di Kaley Cuoco alla comparsa del suo logo nella serie di Harley Quinn

Dopo aver intrattenuto i fan per oltre dieci anni nel ruolo di Penny in The Big Bang Theory, Kaley Cuoco continuerà a farsi notare dagli amanti delle serie TV per i suoi nuovi ruoli, sia nel nuovo show di HBO Max, The Flight Attendant, sia nella serie animata DC dedicata ad Harley Quinn.

Come saprete infatti, proprio Kaley Cuoco darà la voce ad Harley Quinn nel nuovo show animato DC, ma oltre ad esserne la protagonista principale, l'attrice è anche produttrice esecutiva della serie tramite la sua casa di produzione, chiamata Yes.

Comprensibilmente dunque, l'attrice è super emozionata per l'arrivo della serie, come ha dimostrato di recente tramite il proprio account Instagram. In un breve video postato nei giorni scorsi, si può infatti vedere la sua reazione, insieme alla vice presidente della stessa Yes Suzanne McCormack, quando durante i crediti dello show appare il logo della sua azienda. Potete vedere il video in calce alla news.

La serie animata di Harley Quinn si focalizzerà sul tentativo del personaggio di diventare uno dei criminali principali di Gotham City, dopo che ha capito di meritare di meglio rispetto a Joker (interpretato da Alan Tudyk).

Recentemente Kaley Cuoco ha compiuto 34 anni e ha postato sempre su Instagram il video degli auguri di compleanno da parte del cast di The Flight Attendant.