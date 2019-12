La reazione di Penn Badgley al finale della seconda stagione di You

La seconda stagione di You è attualmente disponibile su Netflix, e il suo season finale ha sconvolto i fan della serie, ma anche il suo protagonista, che ne discute con Entertainment Weekly!.

Nella seconda stagione di You, Joe/Will, trasferitosi a Los Angeles per scappare dalle minacce di Candace (Ambyr Childers), si rifà una vita, e trova una ragazza da cui essere ossessionato, Love (Victoria Pedretti). Ma negli ultimi episodi scopriamo come la stessa Love sia più simile a Joe di quanto si potesse immaginare, e si macchierà anche degli omicidi di Delilah e Candace (Carmela Zumbado). Ma non è tutto qui, perché Love, che è riuscita a inquietare persino Joe, è incinta, e nelle ultime scene vediamo come i due si ritroveranno a vivere insieme in attesa della nascita del bambino. Ma l'attenzione di Joe è già stata catturata da un'altra donna...



"È stata una solta di rivelazione, per me. Sono stato in grado di proseguire con la seconda stagione perché mi sono detto 'Se non altro sono fatti l'uno per l'altra, alla fine'" afferma Badgley, che però ci tiene a precisare che inizialmente non era poi così soddisfatto del finale "Quando ho scoperto cosa sarebbe successo e dove saremmo arrivati, mi sono sentito un po' deluso, perché molto egoisticamente, volevo che ci fosse una risoluzione più positiva. Ma è stato proprio come con la morte di Beck nella prima stagione. Ho capito che questo sarebbe stato il finale più accurato, più simile alla realtà, e il più responsabile. Un finale che ti diceva 'No, Joe non merita di avere questo privilegio".



Ma Joe, secondo Badgley "Non sta davvero cercando il vero amore. Non è una persona che ha davvero solo bisogno di trovare qualcuno che lo ami. È un assassino, un sociopatico, è una persona che abusa degli altri. Ed è un narcisista. Nessuno sarà mai giusto per lui. Per questo, il finale è perfetto. Deve andare così, perché ha indiscutibilmente un problema, e se dicessimo 'Sono fatti l'uno per l'altra, tutto ciò che serviva era che lui trovasse qualcuno che uccidesse le persone come lui", quella non sarebbe giustizia".