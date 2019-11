Reazioni contrastanti da parte dei fan sull'esordio di His Dark Materials

Il momento dell'esordio di His Dark Materials è infine arrivato: la serie tratta dalla nota saga fantasy di Philip Pullman ha debuttato durante la serata di ieri ed ha scatenato i pareri discordanti dei fan, letteralmente divisi in due.

Dando uno sguardo ai social, infatti, si nota una pletora di commenti esaltati dalla visione del primo episodio della serie, così come un numero altrettanto consistente di spettatori che lamentano invece la poca chiarezza nella spiegazione di alcuni elementi.

L'enigma, comunque, è facilmente risolvibile: sbirciando bene tra i post al riguardo, infatti, si nota come a mostrare soddisfazione siano perlopiù coloro che, avendo letto i libri di Pullman, già abbiano una certa dimestichezza con gli elementi caratterizzanti della storia (o almeno con quelli che già ci sono stati presentati in questo primo episodio, come la protagonista Lyra e i daemon).

Discorso opposto, dunque, per quanto riguarda coloro che sono a digiuno da questo punto di vista: secondo molti di questi ultimi, infatti, la serie con James McAvoy pecca di eccessiva confusione che ne penalizza inevitabilmente la visione. Chissà che le cose non possano comunque migliorare con i prossimi episodi quando, inevitabilmente, molti dettagli in più verranno forniti agli spettatori; allo stesso tempo, chissà, qualcuno potrebbe esser spinto a recuperare i libri per capirne qualcosa in più!

Lo stesso Philipp Pullman, intanto, nel corso della sua partecipazione al Lucca Comics & Games ha dichiarato di essere speranzoso riguardo a un possibile adattamento dei prequel. His Dark Materials è ora attesa anche in Italia: il trailer italiano ha rivelato la data del debutto su Sky Atlantic.