Le reazioni dei fan all'episodio finale della prima stagione di Star Trek: Picard

Come ormai ripetuto, in Et in Arcadia Ego: Parte 2 sono accadute diverse cose importanti. Picard ha abbandonato definitivamente il suo corpo umano morente e trasferito la sua coscienza in un corpo sintetico identico al suo, e questo in un atto di sacrificio per salvare una delle figlie dell'amico Data. Proprio il personaggio di Brent Spinder , inoltre, fa la sua apparizione in un cameo a sorpresa e riceve un addio meritato che cancella quello molto odiato dai fan in Nemesi. E tra le altre sorpresa, un altro personaggio torna al servizio attivo. Tutto questo ai fan di Star Trek ha suscitato emozioni forti e contrastanti , anche se a leggere i commenti via twitter la più diffusa è stata la commozione per il sacrificio di Picard e il ritorno - anche se breve - di Data, in un saluto profondo con il vecchio amico e capitano. Potete leggere alcune reazioni di fan in calce, nei Tweet riportati in basso. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione di Star Trek: Picard 1x10 e alla parole di Patrick Stewart sul finale .

The season finale of Star Trek: Picard was very special.



Star Trek, in some form or another, has been with me for as long as i can remember. This season has been absolutely fantastic and this episode in particular left in tears... but happy tears. It was perfect. pic.twitter.com/GB1USudv5F — Walker Talker (@walkertalker222) March 28, 2020

Season Two of Star Trek Picard! When? I need this so damn much. Loved the finale and miss this crew. #PicardFinale — ElsBells (@Liripipe) March 28, 2020

Just watched the season finale of Star Trek Picard. For the love of god, would someone please seal @SirPatStew in a sterile bubble for the duration of this pandemic. Thank you. — Robert (@TheCheekyTaurus) March 28, 2020

So how much did you cry during the finale of Star Trek: Picard? #starktrekpicard #StarTrek — Amy Ginsburg-Author_ (@amy_ginsburg) March 28, 2020