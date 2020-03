Ecco le reazioni dei fan alla fine di Lost in Space 3

Nella giornata di ieri abbiamo letto la notizia sul rinnovo finale di Lost in Space per una terza ed ultima stagione. Ecco cosa ne pensano i numerosi fan della serie fantascientifica prodotta da Netflix.

L'opera è un riadattamento dello show omonimo andato in onda nel 1965, nelle sue puntate abbiamo seguito la famiglia Robinson, costretta a sopravvivere in un pianeta ostile dopo la rottura della loro navicella spaziale. Lo stesso produttore e showrunner Zack Estrin ha rivelato di aver sempre immaginato Lost in Space come una storia divisa in tre parti, per questo non è molto preoccupato di fronte alla cancellazione improvvisa della sua serie.

I numerosi fan di Lost in Space però non sono tutti d'accordo con lui, come potete leggere in questa serie di tweet presenti in calce alla notizia: infatti oltre a chi afferma di essere comunque soddisfatto perché potranno vedere il finale ideato dallo showrunner, altri rivelano di essere molto delusi con il colosso dello streaming, colpevole secondo loro di non aver dato una seconda possibilità ad una serie avvincente.

Non rimane quindi che aspettare e vedere come si concluderà l'originale storia della famiglia Robinson, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della seconda stagione di Lost in Space.