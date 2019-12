Le reazioni dei fan a quel plot twist di Crisi sulle Terre Infinite pt. 3

E così la "profezia" è stata rispettata, ma i fan dello show non sono certi rimasti in silenzio. "The CW ha anticipato la Crisi e la morte di Barry già dal primo episodio della prima stagione, soltanto per poi far morire un altro Flash!!!! CHE DIAMINE @CW_TheFlash @TheCW NON POTETE ANTICIPARE LA SCOMPARSA DI BARRY IN CRISI E POI NON FARLO SCOMPARIRE COME AVREBBE DOVUTO!!! Sì, dai, riportatelo in vita nelle ultime due ore" ha scritto un utente di Twitter. Un altro, invece, ha voluto onorare il sacrificio di Barry-90 con una gif di un uomo che versa del liquore "Alla salute, e RIP Flash di Terra-90 #CrisisOnInfiniteEarths". In calce alla notizia potete vedere questi e altri post con le reazioni dei fan all'episodio . La quarta parte di Crisi sulle Terre Infinite andrà in onda a gennaio su The CW.

CW hyped up Crisis and Barry dying in S1 EP1 only for another Flash to die in crisis!!!! WHAT THE HELL @CW_TheFlash @TheCW YOU DONT PUT ALL THAT HYPE IN OVER BARRY VANISHING IN CRISIS ONYL TO NOT HAVE HIM VANISH WHEN HES SUPPOSE TO!!!! Yeah sure bring him back in the last 2 hours — Kevin Lee (@KevinJLee446) December 11, 2019

I knew this is how it was going to go, I said a while ago they never said which Flash needed to die in crisis and I knew e90 flash had the heart and with his world already gone, he would make that sacrifice — Polly is Writing...and Writing. (@p_machor) December 11, 2019

Pouring one out for the OG, RIP Earth-90 Flash. #CrisisOnInfiniteEarths pic.twitter.com/XUB4m6uhvO — Chris Morris (@CRMorris117) December 11, 2019