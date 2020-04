Ecco le reazioni dei fan di The Walking Dead, orfani del finale della decima stagione

Purtroppo la decima stagione di The Walking Dead si è dovuta interrompere bruscamente ad un passo dalla conclusione, come uno zombie di fronte ad un muro invalicabile. Sebbene la sceneggiatrice abbia rivelato alcuni dettagli sul finale di TWD 10, i fan sono comunque rimasti con il fiato sospeso dopo il cliffhanger del penultimo episodio.

In The Tower abbiamo infatti assistito alla marcia di Beta e della sua orda di non morti e Sussurratori in direzione dei sopravvissuti di Alexandria, rifugiatisi in un ospedale. Aaron e Alden sono stati accerchiati, Daryl e Judith sono rimasti da soli nel bosco, e il gruppo di Eugene è sulla strada per incontrare Stephanie. Insomma, tutto è rimasto in sospeso e la situazione rimarrà tale ancora per diverso tempo visto il posticipo del finale di TWD a data da destinarsi.

"Ma io ho bisogno del finale di stagione. Cosa succederà alla torre, chi è la donna misteriosa che Eugene sta per incontrare, cosa succederà ad Aaron e Alden, e CHI è che Aaron riconosce quando gli punta il fucile contro?", si sfoga un utente, allegando la foto di Daryl in lacrime, diventata ormai un meme sul web.

Altri spettatori affermano: "Non voglio aspettare fino alla fine dell'anno per scoprire come finisce questa stagione", "Siamo stati lasciati con un cliffhanger così grande... e non sappiamo neanche quando l'ultimo episodio andrà in onda" e "Ho amato Princess, ho amato l'imminente distruzione e ho amato Judith e Daryl... Ho completamente odiato il fatto che ora dobbiamo aspettare mesi per il finale, oh mio dio". Qualcun altro ha invece deciso di rassegnarsi ed aspettare come fa Rick Grimes nel suo portico di casa.

Un promo ci ha comunque confermato che nel finale assisteremo al ritorno di Maggie.