Le reazioni di Lesley-Ann Brandt e Lauren German al rinnovo di Lucifer

La trascinante euforia di Tom Ellis per il rinnovo di Lucifer a quanto pare ha fatto proseliti nelle sue grandi co-star, Lesley-Ann Brandt e Lauren German, che nella serie ormai targa Netflix interpretano rispettivamente Maze e l'Agente Chloe Decker, entrambi molto felici per l'arrivo di una quinta e ultima stagione.

I nuovi e già attesissimi episodi di quella che sarà la conclusione della serie arriveranno presumibilmente nel corso del 2020, ma nel mentre di capire come verrà gestita la produzione, le due attrici hanno diffuso dei video via Instagram per condividere con i fan tutto il loro entusiasmo. La Brandt dice nel filmato: "Ehi ragazzi, congratulazioni per il rinnovo di Lucifer per una quinta stagione. Sapete, stavo riflettendo su un paio di cose: Maze e Eva finiranno insieme? E cosa farà Maze quando scoprirà che Lucifer l'ha abbandonata per tornare all'Inferno?".



La German, invece, ha dichiarato: "Ciao ragazzi, ho persona la voce quindi spero mi perdonerete. Congratulazioni a tutti per questo rinnovo per una quinta stagione. Siamo tutti entusiasti, così felici e un grazie speciale va a tutti i fan e Netflix: siete fantastici. Ok, quinta stagione: cosa vi piacerebbe vedere succedesse a Chloe? Pensate possa aspettare Lucifer? Cosa pensate possa fare per scendere a patti con il suo cuore spezzato? Inoltre, pensate ci sia un piano più grande per Chloe o che sia stata concepita con un ruolo ben specifico? Io vorrei vedere una Chloe ubriaca".



Lucifer 4 è disponibile interamente su Netflix.