Le reazioni social dei fan dell'Arrowverse dopo QUEL cameo nella Crisi

L'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite è terminato qualche giorno fa e non si può negare che abbia apportato alcuni significativi cambiamenti nell'Arrowverse. Ognuna delle cinque parti dell'evento, poi, era piena di Easter Egg e sorprendenti apparizioni, e sembra che un cameo in particolare abbia colpito il popolo della Rete.

Stiamo parlando del quinto e ultimo episodio, e in particolare del momento in cui Kara Danvers (Melissa Benoist) e gli altri eroi sopravvissuti si sono ritrovati davanti un minaccioso, gigantesco Beebo che sfilava per le strade.

Beebo, per chi non lo ricordasse, è una creatura simile a un pupazzo di peluche che fa il suo ingresso in scena nella terza stagione di Legends of Tomorrow. Sebbene la sua contestualizzazione nell'ambito del crossover abbia lasciato un po' a desiderare - il team creativo ha optato per far evocare a Sargon the Sorcerer una visione di Beebo per distrarre gli eroi, mentre cercava di rapinare una banca - il pubblico sembra aver gradito questo cameo, e lo ha dimostrato sul web. I social network, infatti, sono stati nei giorni scorsi invasi dai commenti e dai meme su Beebo, che abbiamo visto anche in un selfie con gli eroi dell'Arrowverse.

Su Twitter, per esempio, l'utente @earpeffect ha postato un fotogramma dell'episodio, scrivendo: "Ma certo che c'è un Beebo gigante, è un episodio di Legends of Tomorrow."

@2PACisalive, invece, ha pubblicato la GIF di un uomo che si commuove al cinema commentando: "Io che piango per Oliver e poi arriva Beebo sulla strada."

@lenalurthor sottolinea invece l'assurdità della situazione: "Quanto è ridicolo immaginare di dire a qualcuno che guardi uno show televisivo in cui la gente viene attaccata da un gigantesco Beebo malvagio."

Con la fine di Crisi sulle Terre Infinite, si è probabilmente conclusa anche la polemica sul logo del crossover che impazzava sui social.