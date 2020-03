Il reboot di Gossip Girl aggiunge altri quattro attori al cast

Dopo l'annuncio del casting di Emily Alyn Lind, il reboot di Gossip Girl aggiunge altri quattro attori alle sue scuderie: Eli Brown, Whitney Peak, Johnathan Fernandez e Jason Gotay.

Il chiacchierato reboot di Gossip Girl a opera di HBO Max procede con i preparativi, e forti di aver arruolato nuovamente Kristen Bell che ritornerà come voce narrante, la produzione può dedicarsi ai casting.



I primi nomi dei nuovi abitanti dell'Upper East Side a essere annunciati sono stati, oltre a Emily Alyn Lind (Revenge, J. Edgar), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists, Spinning Out), Whitney Peak (Molly's Game, Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon, Adam Il Rompiscatole) e Jason Gotay (Peter Pan Live!).



Al momento però, a eccezione della Lind, non abbiamo dettagli sui personaggi da loro interpretati.



Ambientato otto anni dopo gli avvenimenti del finale della serie originale, Gossip Girl ci presenterà una nuova generazione di studenti di scuole private di New York sotto l'occhio attento del sito Gossip Girl. La serie dovrebbe esplorare quanto i social media e il panorama della stessa New York sia cambiato nel corso di ultimi anni.

HBO Max ha ordinato 10 episodi per una prima stagione scritta e prodotta da i creatori della serie originale Josh Schwartz e Stephanie Savage.

Tra gli altri produttori anche Leslie Morgenstein, Joshua Safran, Gina Girolamo e Lis Rowinski.