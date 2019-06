Un reboot di Lost: Evangeline Lilly spera di no, Damon Lindelof preferisce un sequel

Sono già trascorsi nove anni dal finale di Lost e adesso che il mondo della televisione è completamente cambiato rispetto ad allora, la ABC si è detta interessata ad un reboot della serie sci-fi creata da J.J. Abrams e Damon Lindelof.

Di decisioni ufficiali ancora non ce ne sono, ma se a decidere dovesse essere Evangeline Lilly la serie non sarà mai reboottata. L'argomento è stato toccato durante una recente intervista con EW, e l'attrice del Marvel Cinematic Universe ha risposto:

"La mia risposta, onestamente, è: spero proprio di no!", ha detto Lilly. "Io sono quel tipo di persona che si accontenta una volta che una storia giunge alla sua conclusione. Per fare un esempio, sono sempre stata una fan dei film originali di Star Wars e non ho mai sentito il bisogno di altri film. Penso che si rischi di svalutare il materiale di partenza, e in questo caso mi dispiacerebbe moltissimo vederlo accadere con Lost. Recentemente ho letto una citazione che diceva: 'Non ho mai fatto un adattamento perché il libro è abbastanza buono così com'è'".

Il co-creatore e produttore esecutivo Damon Lindelof è d'accordo con la Lilly se si parla di remake, anche se non è contrario alla storia di nuovi personaggi ambientata nello stesso mondo, nel caso in cui si decidesse per una sorta di sequel. "I personaggi originali non solo sono morti, ma ne abbiamo mostrato anche la loro esperienza post-morte", ha detto Lindelof a EW. "Ogni eventuale nuova versione di Lost dovrà probabilmente presentare nuovi personaggi. Io e Carlton Cuse [produttore esecutivo, ndr] ci siamo sempre detti favorevoli a cose di questo tipo: Lost era più grande di noi e più grande J.J. C'è qualcosa di veramente eccitante nel fatto che George Lucas abbia venduto l'universo di Star Wars e ora le persone che sono cresciute da fan di quei film stiano facendo nuovi film. Forse la stessa cosa potrebbe accadere con Lost, in futuro."

