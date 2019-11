Il reboot di Stoffa da campioni in lavorazione per Disney+

Stoffa da campioni potrebbe tornare. Con una nuova veste. Secondo un report diffuso da Discussing Film, il servizio streaming Disney+ potrebbe accogliere una serie tv che riavvierà il franchise. Pare che il progetto sia molto più simile alla trilogia cinematografica piuttosto che alla serie animata con protagoniste anatre antropomorfe.

La serie dovrebbe concentrarsi su un ragazzo di tredici anni, che quando viene espulso dalla squadra di hockey, viene coinvolto dalla madre in un nuovo team sportivo, trovando giocatori, allenatore e un luogo dove giocare.

Steven Brill sarà tra i co-produttori dello show e rappresenterà il trait d'union con il film originale della Disney uscito nel 1992, con protagonista Emilio Estevez.



Disney+ sarà lanciato la prossima settimana, il 12 novembre, ma nel pacchetto non includerà la trilogia originale di Stoffa da campioni.

La trilogia cinematografica includeva tra i protagonisti anche un giovanissimo Joshua Jackson, futuro interprete di Pacey Witter in Dawson's Creek, al fianco di Katie Holmes, Michelle Williams e James Van Der Beek.

Disney+ non avrà contenuti su licenza come Netflix e Amazon Prime e il boss della major, Bob Iger, ha escluso grosse acquisizioni da parte della Disney nel breve periodo. Il pacchetto di Disney+ sarà ricco di grandi novità e di classici dell'universo legato alla più grande potenza nel campo dell'intrattenimento a livello mondiale. I fan di tutto il mondo sono in grande attesa e ormai mancano pochi giorni all'arrivo di Disney+.