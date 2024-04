Un reboot di Twin Peaks? Ecco cosa ne pensa il protagonista Kyle Maclachlan

Twin Peaks è considerata una delle serie tv migliori di tutti i tempi, ma come abbiamo visto in passato ciò non la mette al sicuro da eventuali futuri reboot: lo sa benissimo anche il protagonista Kyle MacLachlan, che ha discusso di questa eventualità in una nuova intervista con Deadline.

L'opinione della star di Velluto blu però è abbastanza schietta, ed è probabilmente la più diffusa tra i fan: anche se l'industria consente la possibilità di realizzare un reboot di Twin Peaks, perché chiunque potrebbe teoricamente essere libero di tentare quest'impresa, non vuol dire che andrebbe fatto. "Non penso che vorrei vederlo e comunque non penso che qualcuno dovrebbe anche solo provarci", ha detto MacLachlan. “Se tu dici ‘Non fate il reboot di Twin Peaks’, qualcuno potrebbe comunque risponderti di volerci provare, perché a volte non possono farne a meno, funziona così. Quello è il problema. Ma in questo caso credo sia meglio suggerire a chiunque di stare alla larga da Twin Peaks."

Nel corso dell'intervista Kyle MacLachlan ha anche ricordato i tempi in cui accettò di unirsi al cast della serie, una scelta che reputa coraggiosa poiché all'epoca c'era uno "stigma" legato alla recitazione televisiva. "C'era sicuramente uno stigma legato alla TV a quei tempi, e molti mi dissero che se avessi accettato, se fossi 'passato alla tv', avrei dovuto abbandonare una potenziale carriera cinematografica", ha detto. “Ma io e tutto il cast ci siamo detti che dovevamo farne parte perché si trattava di un'opera di David Lynch”.

Per altri contenuti guardate questo divertente video con cui Kyle MacLachlan ha celebrato l'anniversario di Twin Peaks.

HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti oggi su