Reborn: ecco chi realizzerà la sceneggiatura del film tratto dal fumetto di Mark Millar

Il progetto di Netflix di costruire un nuovo universo live-action basato sul Millarworld sta prendendo sempre più forma. Il primo film della lista ad essere prodotto sarà Reborn che, ha appena trovato la sua sceneggiatrice.

Dopo l'annuncio del regista Chris McKay, già noto per The Lego Batman, arriva ora anche la conferma dell'autore che si occuperà degli script. Stiamo parlando di Bek Smith, nuova promessa del settore che sta lavorando ad uno dei più attesi sequel degli ultimi tempi ovvero Spider-Man: Un nuovo universo 2, e anche all’adattamento di 100 Bullets della DC/Vertigo.

Reborn, il fumetto di Mark Millar, si basa sull'idea che tutto ciò che facciamo sulla terra troverà un riscontro oltre la morte. La protagonista della storia è Bonnie, un'eccezionale insegnante che, dopo essere finita in coma si ritrova ad essere una sorta di eroina del mondo ultraterreno che deve far fuori il cattivissimo capo delle Dark Lands.

Il manicheismo è alla base della vicenda, ci sono solo buoni o cattivi. Non ci sono mezze misure. Ogni cosa fatta in vita, anche la più piccola, ha delle conseguenze nel dopo. La paladina del bene, intesa nel fumetto come un vero e proprio Messia deciderà di abbandonare questa battaglia per far fronte alla ricerca del marito.

La storia di certo molto interessante è corredata dai fantastici disegni di Greg Capullo in grado di rendere tutto meravigliosamente affascinante. Il live-action di Reborn ha come produttrice Sandra Bullock, un nome di tutto rispetto nel panorama cinematografico che, garantirà l'altissima qualità di questa produzione targata Netflix.