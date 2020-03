Recensioni positive per 'Future Nostalgia' di Dua Lipa: l'album spopola su Metacritic

E' stato lanciato il 27 Marzo il nuovo album della popstar inglese Dua Lipa, Future Nostalgia, in cui figura anche il singolo che ha presentato durante la quarta serata di Sanremo 2020, già da mesi stabilmente nelle classifiche delle radio. Il riscontro ottenuto dal lavoro dell'artista però è oltre anche le più rosee aspettative.

Su Metacritic infatti Future Nostalgia le recensioni hanno riportato una media di 88 punti su 100, ma tra gli utenti il riscontro è stato addirittura più elevato, con uno score di 9,2/10.

L'Independent, il popolare giornale americano, ha dato un punteggio di 100/100, e sottolinea che "non c'è nessun punto debole. Ogni beat è elastico, ogni nota è audace e brillante". La recensione che fa abbassare la media è di Under the Radar (65/100). Secondo il critico Future Nostalgia è "un disco pop efficace, in certi tratti eccezionale, ma mentre abbiamo molta nostalgia di divertirci, c'è poco di prezioso per il futuro".

Tra gli utenti la situazione è analoga, con molti 10/10 e poche recensioni negative.

Future Nostalgia ha già ottenuto due riconoscimenti su Metacritic: attualmente è il terzo miglior album del 2020, ed il quinto più discusso tra quelli rilasciati durante l'anno appena iniziato.

Il 2019 è stato l'anno che ha incoronato Billie Eilish nuovo fenomeno della musica mondiale, il 2020 sarà quello della consacrazione per Dua Lipa?