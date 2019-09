Record negativo per BH90210: la serie ha il più grande calo degli ascolti dell'estate

Il revival BH90210 di Fox ha subito il calo più significativo dell'estate in termini di ascolti, con una vertiginosa discesa del 60% dalla prima puntata della serie alla messa in onda del penultimo episodio, uscito la scorsa settimana.

Il 7 agosto, la serie ha debuttato con un forte punteggio di 1,5 per la fascia di pubblico che include gli adulti dai 18 ai 49 anni, vale a dire la fetta più ambita per gli inserzionisti per quanto riguarda la programmazione di intrattenimento. Ma qualcosa è andato storto, dato che la scorsa settimana, nel quinto episodio della sua corsa estiva, BH90210 è sceso fino a 0,6.

Tra questi episodi c'è stato un netto calo, partito con un 1,0 (aggiustato da un 0,9), e proseguito prima con uno 0,8 e poi con uno 0,7, secondo i dati di rating Live + Same Day registrata di Nielsen. Tutte le altre serie estive - compresi gli show che tornavano con nuove stagioni - tra CBS, NBC, Fox, ABC e The CW hanno conservato fino ad oggi almeno il 50% delle loro classifiche di ascolti.

Con 3,9 milioni di spettatori in prima visione "live", il meta-sequel 90210 è stato il secondo miglior debutto per una nuova serie nell'estate 2019, ma poi evidentemente qualcosa è cambiato dopo il boom iniziale. Ricordiamo che ad oggi la rete non ha ancora preso una decisione circa un potenziale rinnovo per una seconda stagione, e di certo questi nuovi dati parrebbero tutt'altro che incoraggianti in tal senso.

