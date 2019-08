Red alice e i suoi giochetti mentali nel nuovo teaser di Batwoman

https://serial.everyeye.it/notizie/rachel-skarsten-ex-attrice-birds-of-prey-entra-nel-cast-batwoman-363563.html nel teaser diffuso oggi da The CW per promuovere la sua ultima serie tv ambientata nell'Arrowverse, Batwoman, con protagonista Ruby Rose.

"Siamo tutti matti qui" recita fedelmente al materiale d'ispirazione l'antagonista di Kate Kane nel nuovo teaser di Batwoman.

Red Alice: "Io sono matta, tu sei matta".

Kate Kane: "Come fai a sapere che sono matta?"

Red Alice: "Devi esserlo. Altrimenti non saresti venuta qui".

Questo lo scambio tra i due personaggi nella clip che potete votete cliccando sul link fonte in calce alla notizia, e che si conclude con un "Molto bene, allora. Tagliatele la testa!", ovviamente pronunciato dall' Alice con residenza a Gotham.

Skarsten sarà a capo della Wonderland Gang, di cui farà farte anche il personaggio interpretato da Sam Littlefield, un gruppo di criminali che darà del filo da torcere a Batwoman e atutta la città.

Stando alle anticipazioni che abbiamo sulla serie, i primi episodi saranno "più ancorati a terra" rispetto alle compagne decisamente più supernatural, The Flash e Supergirl, e probabilmente più vicina nei toni a quello che è stato Arrow durante le prime stagioni.

D'altronde, Gotham non è poi così avvezza agli alieni... Anche se, come è prevedibile, non mancherà di supercattivi davvero ostici.

La prima stagione di Batwoman debutterà su The CW il 6 ottobre, solo un'ora prima della nuova stagione di Supergirl.