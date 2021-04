Red Canzian su Mia Martini: 'Vittima di un'ingiustizia assurda'

Tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, quest'oggi troviamo Red Canzian, il famoso bassista dei Pooh che ha raccontato alcuni retroscena della sua vita, svelando anche il profondo dolore scaturito dalla morte di Stefano D'Orazio.

D'Orazio ha rivelato poi di aver avuto una relazione con Mia Martini e ha espresso anche tutto il suo rammarico per le ingiustizie che ha dovuto subire questa straordinaria cantante e che hanno poi portato al suo suicidio.

"É stata una cosa grande e piccola allo stesso tempo, lei aveva paura della felicità. Il rapporto era assolutamente platonico e ricordo il programma che facevo in televisione quando lei veniva accusata di essere una che portava sfortuna. Si tratta di una delle violenze più oscene che si possano fare e lei si aggrappò a me e alla fine della trasmissione tutti fuggirono mentre io e lei cantammo abbracciati. Se sono ancora qua si vede che volerle bene non portava poi così tanta sfortuna".

Insomma, un destino infausto per una delle più grandi artiste che la musica italiana ha mai conosciuto. Vi ricordiamo tra l'altro, che proprio a Mia Martini la Rai ha dedicato una serie evento con protagonista Serena Rossi. Questo biopic diretto da Riccardo Donna ha ottenuto uno straordinario successo.