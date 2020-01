Il Red Carpet dei Golden Globe negli USA sarà trasmesso in esclusiva da Facebook

Dopo aver saputo i nomi dei primi presentatori dei Golden Globes 2020, ecco arrivare un'altra importante novità sulla programmazione dell'evento pre-Oscar più atteso dei prossimi mesi: secondo quanto riportato da Variety, Facebook trasmetterà in diretta streaming il Red Carpet della Cerimonia.

La compagnia di Mark Zuckerberg ha stretto un accordo con la Hollywood Foreign Press Association (l'organizzazione di giornalisti che assegna i prestigiosi premi) e con Dick Clark Prods per ospitare il pre-show dei Golden Globes per il terzo anno consecutivo.

Lo streaming dell'evento inizierà a mezzanotte del prossimo 6 gennaio e durerà circa due ore, con l'inizio della cerimonia principale previsto per le 02.00 (ora italiana). La programmazione in questione, facciamo notare, fa riferimento solamente agli Stati Uniti: per quanto riguarda l'Italia, infatti, lo show sarà trasmesso in esclusiva da Sky Atlantic.

A condurre la cerimonio tornerà per la quinta volta Ricky Gervais, apparso di recente in uno spassoso promo di presentazione dei Golden Globes 2020. Tra i vari presentatori che saliranno sul palco troveremo tra gli altri anche Margot Robbie, Ana de Armas, Harvey Keitel, Rami Malek e Scarlett Johansson.

Le nomination ai Golden Globes 2020 per la categoria di miglior film drammatico hanno visto un netto dominio di Netflix, presente con ben 3 pellicole (The Irishman, I Due Papi, Storia di un matrimonio) sulle 5 candidate. Per quanto riguarda la serie tv, invece, ha fatto molto discutere l'assenza della stagione finale Game of Thrones.