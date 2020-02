Red Hulk potrebbe fare la sua comparsa nella serie Disney+ su She-Hulk

C'è bisogno di furia devastatrice in casa Marvel, vista l'attitudine ben più paziente e meno violenta ormai adottata dal gigante verde di Mark Ruffalo. She-Hulk dovrebbe colmare questo vuoto ma, stando alle ultime voci, potrebbe anche contare sull'apporto di un valido aiutante.

Probabilmente ne avrete già sentito parlare nei giorni scorsi, quando per la prima volta si è sparsa la notizia di un possibile ingresso di Red Hulk nel Marvel Cinematic Universe. La voce (che, per il momento, resta ancora tale) non specificava però le modalità di introduzione del nuovo personaggio, a cui si vocifera potrebbe addirittura essere dedicato un progetto a sé stante.

Le ultime indiscrezioni, però, parlano di un ingresso dalla "porta secondaria": Red Hulk potrebbe infatti esordire non in uno show o un film dedicato, ma nello She-Hulk in programma su Disney+. Probabile, infatti, che nel corso della serie il generale Ross si veda costretto a prendere le sembianze del furioso gigante rosso per contrastare la furia di Jennifer Walters.

La cosa, comunque, è ancora contenuta nei confini di un gigantesco forse. Con tutte queste voci che si susseguono incessanti, però, non è reato pensare che a breve possano esserci novità in tal senso. Lo scorso mese, intanto, si è finalmente parlato dell'inizio delle riprese di She-Hulk.