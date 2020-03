Red è in pericolo in questa breve anteprima di The Blacklist 7

Mentre si parla già del rinnovo di The Blacklist, i fan della serie TV prodotta dall'emittente televisiva NBC sono ansiosi di scoprire qualcosa in più sulle prossime puntate inedite, per questo vi segnaliamo il video promo condiviso dall'azienda.

Per poter vedere il filmato dovete cliccare sul link alla fonte della notizia, scopriamo così che la prossima puntata dello show andrà in onda il 20 marzo e si intitolerà "Victoria Fenberg".

Il protagonista della serie Red Reddington si trova in Ucraina per uno scambio molto importante, ma, come si può notare nel video, viene tradito dalle sue guardie, a causa di questo rimarrà bloccato nel paese, ma la sua situazione si fa sempre più critica a causa dell'astio dei separatisti ucraini nei suoi confronti. James Spader, interprete principale, aveva commentato così la l'episodio parlando ai microfoni di TV Guide: "Da qui alla fine della stagione andranno in onda degli eventi sorprendenti ed emozionanti, questi ci accompagneranno fino al prossimo anno, ma non posso rivelare altro".

Nei mesi scorsi abbiamo scoperto che un importante personaggio di The Blacklist non sarà presente nella stagione 7, per saperne di più non resta altro che aspettare la messa in onda delle puntate inedite, che in Italia avverrà il prossimo 24 aprile su Sky.