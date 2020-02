Per Reedus, il rapporto tra Daryl and Carol in The Walking Dead non sarà più lo stesso

Dall'inizio della decima stagione di The Walking Dead , Carol (Melissa McBride) è mossa soprattutto dal desiderio di vendetta nei confronti di Alpha Samantha Morton e dei Sussurratori. Il suo comportamento ha messo in pericolo la vita di diversi sopravvissuti e secondo Norman Reedus ciò ha modificato definitivamente il rapporto tra Daryl e Carol.

Secondo l'attore, infatti, il rapporto tra i due "non è più lo stesso" di prima a causa dei comportamenti della donna. "Durante la stagione le ho guardato le spalle come faccio sempre", ha raccontato Reedus a Entertainment Weekly. "Ma lei è fuori controllo. Persegue il suo scopo e mette in pericolo le persone. Alcune di loro vengono uccise e a lei non importa".

Nel corso di Squeeze, l'ultimo episodio andato in onda, Daryl e Carol hanno avuto un intenso confronto, ma poi la seconda crea un nuovo problema per i suoi compagni quando, in seguito all'esplosione della dinamite, Connie e Magna restano intrappolati sotto le macerie. Come spiega Reedus, si tratta di un'azione che avrà delle conseguenze.



"La storia è molto simile a quella che abbiamo raccontato con Andy, offuscato da una rabbia cieca dopo aver perso il figlio. Prendeva decisioni per tutti e quasi tutti erano contro le sue decisioni. Nessuno era d'accordo con lui. Stava mettendo in pericolo le persone". Anche Carol sta prendendo diverse decisioni sbagliate dopo la morte di Henry (Matt Lintz) per mano di Alpha, nonostante Daryl le abbia ricordato che non bisogna "lottare per la vendetta", bensì per il futuro dei sopravvissuti. "Ma lei non ascolta", racconta Reedus, "c'è solo una rabbia cieca che la sta riportando all'inizio del percorso e non è una cosa buona per nessuno".

Dopo l'accaduto della dinamite, Carol ha implorato Daryl di rimproverarla, ma quest'ultimo era così "arrabbiato che non ha voluto darle la soddisfazione". Reedus conclude spiegando che alla fine il suo personaggio non rinuncerà a dare il suo aiuto a Carol, ma il rapporto tra i due è stato macchiato da questi eventi e non tornerà a essere quello di prima.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla recensione di The Walking Dead 10x09.