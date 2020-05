Reese Witherspoon, la star arriva su Amazon con Little Fires Everywhere: tutti i dettagli

Amazon Prime Video renderà disponibile in esclusiva la nuova mini-serie Little Fires Everywhere dal prossimo 22 maggio. Prodotta e interpretata da Reese Witherspoon e Kerry Washington, Little Fires Everywhere è basata sul best-seller di Celeste Ng del 2017 e sarà disponibile per i clienti Prime Video in Europa, America Latina, Canada e Australia.

Litte Fires Everywhere verrà inclusa nel pacchetto di Amazon Prime Video nella versione in lingua originale e sottotitolata mentre la versione doppiata in italiano sarà disponibile in seguito.

Jennifer Salke, head di Amazon Studios ha dichiarato:"Reese Witherspoon e Kerry Washington hanno guidato Little Fires Everywhere nelle vesti di talentuose produttrici, con le loro case di produzione Hello Sunshine e Simpson Street, oltre ad esserne straordinarie interpreti. Hanno creato insieme a Liz Tigelaar un quel genere di contenuto televisivo emozionante ed esclusivo, perfetto per gli spettatori di Prime Video e che i nostri clienti amano. C'è grande fervore intorno a questo show da parte dei fan del romanzo e per questo motivo siamo davvero felici di annunciare la disponibilità per i clienti Prime".



Little Fires Everywhere segue le vicende e i destini di una famiglia modello, i Richardson, incrociati con quelle di una madre e una figlia che stravolgeranno le loro vite. Lo show esplora tematiche quali l'identità, i segreti e la forza della maternità.

Nel cast dello show anche Rosemarie DeWitt, Jade Pettyjohn, Jordan Elsass e Lexi Underwood.

