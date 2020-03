Un regalo di Natale ha commosso Emilia Clarke, e c'entra Game of Thrones

La saga di Game of Thrones si è conclusa ormai da quasi un anno, con una ottava stagione che ha diviso il pubblico. Alla fine di uno show la prassi prevede che i protagonisti portino a casa un souvenir dal set, un oggetto di scena, che si procurano col benestare della produzione o in qualche caso con un po' di faccia tosta.

Non è il caso però di Emilia Clarke, che pur interpretando uno dei personaggi principali, Daenerys Targaryen, è rimasta a mani vuote. "Sono stata una brava ragazza, frustrantemente brava - non ho fatto niente" ha dichiarato l'attrice al BBC Radio 2 Breakfast Show di Zoe Ball. "Ho rispettato le regole!"

E così, come aveva già detto in una precedente intervista, non è riuscita a portare a casa nemmeno una delle sue iconiche parrucche da Madre dei Draghi. "Io dicevo: per favore, posso avere una parrucca? Perché questa è una cosa mia, sono i miei capelli... e loro: Sì, certo, forse. E non ho mai visto la parrucca! Abbiamo finito di girare più o meno da un anno e mezzo. Sto ancora aspettando."

A "fare giustizia" in qualche modo ci ha pensato però suo fratello, che ha lavorato a Game of Thrones nel reparto macchinisti. "Il mio fantastico fratello" ha continuato Emilia Clarke, "questo Natale mi ha fatto il miglior regalo di Natale di sempre. In una delle scene di battaglia, un amico di un suo amico... ha preso uno dei vessilli Targaryen. Quando l'ho aperto, sono scoppiata in lacrime! Mi sembra una cosa giusta, poiché continuo a chiedere alla produzione di Game of Thrones: Posso avere una parrucca? O un cappotto?"

Dopo la fine di Game of Thrones, la vita dei protagonisti continua, con Sophie Turner in dolce attesa e Maisie Williams nel cast di The New Mutants, che sarà finalmente al cinema a quasi tre anni dalle riprese.