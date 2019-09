Il regalo a tema Captain America per Anthony Mackie sul set del nuovo film

Anthony Mackie ha ricevuto una gradita sorpresa nel giorno del suo compleanno a Budapest, dove sta girando il film Netflix Outside The Wire. La crew ha posato con lui per una foto indossando magliette e felpe col logo di Captain America, in omaggio alla sua "promozione" nel MCU.

Alla fine di Avengers: Endgame, infatti, il personaggio di Mackie, Sam Wilson / Falcon, riceve lo scudo di Captain America dalle mani dello stesso Steve Rogers.

L'attore ha postato così su Twitter la foto della troupe, commentando: "Come se la crew qui a Budapest non fosse già la miglior crew di sempre... sono apparsi tutti in tenuta da Cap per il mio compleanno! Grazie ragazzi per aver reso questo giorno speciale... anche gli attori morti si sono messi in posa!"

Anthony Mackie non ha ancora ufficialmente indossato i panni di Captain America, ma chissà che la sua trasformazione nel più patriottico dei supereroi non avvenga già nella prossima serie Falcon and the Winter Soldier, che arriverà nel 2020 sulla nuova piattaforma streaming Disney+. L'interprete di Sam Wilson vorrebbe anche Chris Evans nella serie, che sarà ambientata dopo i fatti di Avengers: Endgame e che vedrà tra i protagonisti anche Sebastian Stan nel ruolo di Bucky Barnes / The Winter Soldier.

In attesa della serie, dai un'occhiata al teaser poster di Falcon and The Winter Soldier.