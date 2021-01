Regé-Jean Page di Bridgerton sarà James Bond? Serebbe tra i favoriti

Non c'è dubbio che tra le serie del momento vi sia Bridgerton, il nuovo show targato Shondaland che sta conquistando gli abbonati di Netflix, proprio come i suoi protagonisti. E uno di questi, Regé-Jean Page, si direbbe tra i favoriti nella corsa al ruolo di prossimo James Bond.

A quanto pare l'interprete del Duca di Hastings si sta abituando ad essere in testa alle classifiche. Al momento, infatti, Regé-Jean Page non è solo al primo posto dello starmeter di IMDb, e tra gli attori più cliccati sul web, ma sembrerebbe rientrare anche tra i più papabili eredi di Daniel Craig come prossimo James Bond.

Ad affermarlo sono i bookmaker di Ladbrokes, un'agenzia di scommesse britannica, che spiega come, nonostante sia ormai normale che un attore di una serie estremamente popolare si ritrovi improvvisamente tra i favoriti per l'iconico ruolo, Page potrebbe avere delle solide chance.

"Tom Hardy è ancora al primo posto tra i favoriti, seguito da James Norton, ma Regé-Jean Page ha delle ottime possibilità" ha raccontato un portavoce della compagnia, Alex Apati, ai microfoni di Variety "Certo, è capitato anche con Cillian Murphy durante il picco di popolarità di Peaky Blinders, a Richard Madden dopo Bodyguard, e Paul Mescal dopo Normal People, quindi non è una sorpresa vedere un simile schema anche in questo caso".

Ma il tempismo di Bridgerton potrebbe giocare a suo favore: "Tuttavia, ciò che aumenta le chance di Regé-Jean Page è il fatto che un annuncio sul sostituto di Daniel Craig sembrerebbe imminente, quindi a livello di tempistiche, il successo di Bridgerton potrebbe avergli fatto un favore più grande di quato si possa pensare" conclude Apati.

Beh, qualche sospetto quel tweet di qualche giorno fa in cui faceva riferimento a una celebre citazione di Bond lo poteva anche far venire, dopotutto... Ma chissà se sarà davvero così.

Per ora, stando ai bookmaker, questa sarebbe la situazione:

Tom Hardy – 6/4

James Norton – 7/4

Idris Elba – 7/2

Regé-Jean Page – 5/1

Sam Heughan – 6/1

Richard Madden – 6/1

Jack Lowden – 8/1

Cillian Murphy – 10/1

E voi, che ne pensate? Chi sarà il prossimo James Bond? E chi vorreste voi nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.